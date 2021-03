Amici oggi non va in onda: perché, il motivo | 18 marzo 2021

Perché Amici oggi, giovedì 18 marzo 2021, non va in onda? Il daytime del talent di Maria De Filippi oggi pomeriggio salta. Qual è il motivo? Ve lo diciamo subito. Sia Uomini e Donne che Amici oggi non vengono trasmessi per rispetto della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus prevista proprio per il 18 marzo. Esattamente un anno fa assistevamo ad una delle immagini più drammatiche di questo anno terribile, con i camion militari carichi di bare a Bergamo.

Per questo motivo il Daytime di Amici oggi non va in onda, nel giorno in cui si ricordano tutte le vittime del Covid in Italia. A dare per prima la notizia il sito Davide Maggio. Sia Amici che Uomini e Donne torneranno regolarmente in onda domani, venerdì 19 marzo 2021. Ricordiamo inoltre che da sabato 20 marzo inizia il serale di Amici, in prima serata su Canale 5. Al posto del daytime di Amici oggi verrà trasmesso quello dell’Isola dei Famosi, mentre al posto di Uomini e Donne le puntate della soap Una vita. Amici salta anche su Italia 1: al suo posto, la serie tv CSI: Miami parte prima, alle ore 19.

Le due trasmissioni di Maria De Filippi sono già state registrate, per cui non c’è stata la possibilità di inserire un doveroso ricordo per le vittime del Covid. La società che produce i suddetti programmi, Fascino, secondo quanto riporta Davide Maggio, non ha accettato di editare le puntate di Uomini e Donne e Amici in onda oggi o di realizzare un cappello, e ha preferito annullare la messa in onda. Lo stop non ha dunque nulla a che vedere con lo scontro con Barbara d’Urso e il suo Live dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane. L’ex di Antonella Elia aveva dichiarato di aver seguito un copione a Temptation Island. A quel punto la Fascino ha annunciato di voler intentare una causa legale nei confronti dell’attore.

Abbiamo visto perché oggi non va in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv. Inoltre da qualche settimana il daytime del talent è disponibile anche su Amazon Prime Video.

