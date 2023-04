Amici di Maria De Filippi, due allievi (ancora in gara) positivi al Covid

Il Covid torna a colpire i programmi tv e a minacciarne la messa in onda. Secondo quanto riporta Dagospia, nelle scorse ore due allievi di Amici di Maria De Filippi, giunto alle battute conclusive del Serale, sarebbero risultati positivi al virus.

Nessun problema per la settima puntata in programma stasera, 29 aprile, dato che è stata registrata nei giorni scorsi. Grossi dubbi invece per la prossima, l’ottava (la semifinale), in programma sabato prossimo, la cui registrazione è in programma giovedì 4 maggio. Qualora i due concorrenti non dovessero rientrare in tempo dalla positività al Covid, c’è il rischio slittamento…

In attesa di sviluppi, ricordiamo che lo show di Canale 5, salvo ulteriori variazioni, si concluderà domenica 14 maggio e non sabato 13, così da evitare la finale dell’Eurovision Song Contest su Rai 1.