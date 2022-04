Amici daytime oggi non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi il daytime di Amici di Maria De Filippi non va in onda? Il daily con il talent di Maria De Filippi questo pomeriggio, 18 aprile 2022, non viene trasmesso per rispetto della festività odierna. Pasquetta. Oggi infatti salta anche il classico appuntamento con Uomini e Donne. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività. Il daily di Amici, con le avventure dei ragazzi della scuola, tornerà regolarmente in onda domani, 19 aprile 2022, su Canale 5 alle 16.10.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv. In alternativa, per seguire comodamente in diretta il programma da smartphone, tablet e Smart TV, potete anche scaricare l’App di MediasetPlay.