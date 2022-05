Amici come prima: trama, cast e streaming del film

Stasera, 14 maggio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Amici come prima, film del 2018 diretto da Christian De Sica e il figlio Brando con protagonisti Massimo Boldi e lo stesso De Sica, che tornano a lavorare insieme dopo 13 anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cesare Proietti è il direttore di un prestigioso albergo appartenente all’imprenditore Massimo Colombo e alla figlia Luciana. In seguito al passaggio ad altro gruppo aziendale, Cesare viene degradato a responsabile della lavanderia, ma sdegnato rifiuta l’incarico. A causa delle pressanti richieste di denaro da parte della moglie Carla e del figlio Matteo, in procinto di esordire come cantante, Cesare decide di accettare ma, quando si presenta a Luciana Colombo, è troppo tardi perché il posto è stato assegnato al suo amico Marco Gallo, ex portiere dello stesso albergo. Dopo aver bussato a parecchie porte e malgrado le referenze impeccabili, Cesare trova difficoltà a trovare un impiego simile a quello perduto a causa della sua età; inoltre non può contare neppure sulla liquidazione, già utilizzata in precedenza per varie esigenze. Discutendo con l’amico Marco, Cesare scopre che Luciana Colombo è disposta a pagare bene una badante per il padre Massimo che si finge paraplegico per pigrizia, e decide allora di fingersi un’altolocata signora di mezza età per ottenere il posto. Dopo essere stato assunto sotto le mentite spoglie di Lisa Sandrelli, il gioco regge fino a quando Massimo e la figlia non organizzano una sfarzosa festa per il compleanno dello stesso Massimo nell’albergo. Essendo ancora ignara del fatto che il marito sia stato licenziato, Carla esige di partecipare al ricevimento per lanciare il brano del figlio Matteo e farlo conoscere a gente importante.

Amici come prima: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Amici come prima, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Boldi: Massimo Colombo

Christian De Sica: Cesare Proietti / Lisa Sandrelli

Regina Orioli: Luciana Colombo

Maurizio Casagrande: Marco Gallo

Lunetta Savino: Carla

Francesco Bruni: Matteo Proietti

Shi Yang Shi: Direttore Lahu Wong

Vincenzo Failla: Commissario di Polizia

Roberta Potrich: Madame Lafitte

Claudio Insegno: Commercialista Brumotti

Luis Molteni: Portinaio del palazzo

Mariella Bozzetti: Suocera di Cesare Proietti

Micol Azzurro: Ragazza nella sauna delle terme

Margherita Volo: Badante tedesca

Claudio Abbiati: Professor Marchetti

Flavio Gismondi: Cameriere dell’albergo

Francesco Facchinetti: Sé stesso

Elenoire Ferruzzi: Sé stessa

Costanza Calabrese: Sé stessa

Margot Minnelli: Sé stessa

Streaming e tv

Dove vedere Amici come prima in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.