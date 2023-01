Amici, cosa è successo a Capodanno: provvedimenti per alcuni allievi

Caos nell’ultima puntata di Amici durante la quale, secondo indiscrezioni sarebbero stati presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni allievi per alcuni gravi fatti accaduti durante la notte di Capodanno: ecco cosa è successo.

Nel corso della puntata, registrata nella giornata di mercoledì 11 gennaio e in onda su Canale 5 il prossimo 15 gennaio, vi sarebbero state due eliminazioni a sorpresa e il rientro in casa di un ex concorrente.

Le decisioni sarebbero state prese in seguito ad alcuni comportamenti dei ragazzi definiti “gravi” avvenuti nella notte di Capodanno.

Gli allievi coinvolti, secondo quanto trapela, sarebbero sei: Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu,

Maria De Filippi non avrebbe preso posizione su quanto accaduto ma si sarebbe limitata a dire: “I professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda”. La conduttrice e ideatrice del talent, però, ha anche chiarito che presto dirà quanto accaduto anche in minima parte data data la gravità della situazione.

Questo ha alimentato le ipotesi e le congetture dei telespettatori, che hanno iniziato a dare vita sui social alle teoria più disparate.

Secondo quanto svelato dalla pagina Twitter Amici News, che ogni settimana fornisce anticipazioni e indiscrezioni sulla trasmissione, i sei ragazzi avrebbero sniffato della noce moscata.

“Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già” si legge sui tweet.