Amici e il caso Capodanno, Lorella Cuccarini furiosa con un allievo

Il Capodanno-gate continua a tenere banco ad Amici con Lorella Cuccarini che nel corso del daytime in onda nel pomeriggio di martedì 17 gennaio 2023 è tornata sull’argomento scagliandosi contro il suo allievo NDG.

“Io sono veramente nera. Tu non è che mi puoi dire sì lo so ho sbagliato, non è che te la cavi così. Come ti viene in mente una cosa del genere? Niccolò questa non è una cavolata. Dopo questa roba qui alla prossima non passo. E ti dirò di più e lo dirò anche agli altri, adesso siamo a due mesi e mezzo dal serale” ha dichiarato l’ex ballerina.

E ancora: “Questa non è una cavolata, è una cosa serissima, sei stato a un passo dall’essere fuori. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro, come genitore eh. Io sono qui per proteggervi, per sostenervi, per accompagnarvi, tutto quello che volete. Ma io non vi metto dentro una campana di vetro, a questo punto ve la dovete cavare da soli”.

Messo alle strette dalla sua insegnante, NDG ha risposto: “Non ho veramente parole, devo solo sotterrarmi”.

Ma cosa è successo a Capodanno all’interno delle casette di Amici? La trasmissione non ha reso noto, e non è chiaro se lo farà in futuro, quanto accaduto.

Secondo la produzione, questa è l’unica cosa ufficiale, sei ragazzi avrebbero assunto dei comportamenti, definiti “gravi” durante la notte di Capodanno.

L’alone di mistero attorno alla vicenda non ha fatto altro che alimentare congetture e ricostruzioni fantasiose. L’ipotesi più accreditata al momento, secondo alcune indiscrezioni trapelate all’esterno, è che i sei ragazzi in questione avrebbero sniffato o comunque assunto della noce moscata, che provocherebbe allucinazioni.