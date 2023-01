Amici e il caso “noce moscata”, Valeria: “Speravo mostrassero i video di quella notte”

Amici e il caso noce moscata a Capodanno, le nuove dichiarazioni di Valeria

Dopo il post su Instagram, l’ex concorrente di Amici 22 torna a parlare di quanto accaduto la notte di Capodanno anche su TikTok, I fatti del 31 dicembre le sono costati l’eliminazione dal talent di Maria De Filippi, insieme ad altri 6 allievi. In gruppo avrebbero sniffato noce moscata, che assunta in grandi quantità, può provocare effetti stupefacenti al pari dell’LSD.

Nel video su TikTok, Valeria Mancini, in arte Ghera, ha detto: “Credo possiate immaginare la mia tristezza e la mia amarezza, il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e lo accetto, non posso accettare che io venga associata a supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo “dire” e “non dire” ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose, avrei preferito che i video fossero stati mostrati, l’ho sperato”.

E ancora: “Capisco la scelta di non farlo per tutela dei minori, ma se fossero stati mostrati avreste visto la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo, sono stata io a pagarne le conseguenze ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e incoraggiamento. Spero che un giorno la verità venga fuori”, ha concluso Valeria.

Anche Tommy Dali rompe il silenzio

Anche Tommy Dali ha rotto il silenzio sul caso “noce moscata” sui social: “Sono entrato ad amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi. Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori”.

2Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso”.

Infine il messaggio relativo al caso Capodanno: “Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita”. Anche lui, come Valeria, è stato eliminato da Amici 22.