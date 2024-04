Amici, Anna Pettinelli urla contro tutti. Lorella Cuccarini la zittisce: “Hai uno sdoppiamento della personalità”

Nervi tesi tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini nella terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri sera. La conduttrice radiofonica ha lanciato un nuovo guanto di sfida tra Mida e Martina che è finito in una lite furiosa che ha coinvolto anche un Cristiano Malgioglio, rimasto particolarmente scioccato.

Tutto è iniziato quando Lorella Cuccarini ha spiegato le sue motivazioni nel non ritenere equa la sfida. Mentre la showgirl parlava la Pettinelli ha iniziato a parlarle sopra facendo scaldare l’atmosfera.

“No tu ora ti devi stare zitta perchè sei brava a buttarla in caciara”, ha commentato Lorella Cuccarini. “Dammi due minuti però taci, chiamiamo le cose con il loro nome: tu ritorni a fare un guanto che in realtà è sull’intonazione. Un guanto da una prof che ha fatto entrare un suo allievo dicendo sei stonato come una campana ma emozioni non lo capisco. Quella prof lì dove è finita? Hai uno sdoppiamento della personalità?”.

Anche per Cristiano Malgioglio il guanto non è stato equo: “Sono due settimane che sono qui ho ascoltato Mida ed ha una voce molto interessante… mi devi lasciare parlare – la Pettinelli si avvicina minacciosa urlando “fatemi parlare…” -. Ma quanti caffè ha bevuto. Io ho un udito come quello degli elefanti, Mida canta molto bene, mi fai venire il sangue alla testa, non puoi togliere la personalità a una persona”.

“Facciamolo cantare in playback allora”, ha ribattuto in modo provocatorio la Pettinelli. A quel punto la Cuccarini ha sbottato: “Smettila di parlare male degli altri allievi per far risaltare i tuoi, non ti devi permettere, ok?”. Michele Bravi ha quindi provato a portare un po’ di pace: “Questo continuare ad attaccare Mida o comunque fargli fare un guanto di sfida che è una replica dell’altro non fa bene nemmeno a lei (Martina ndr.) perchè la stai riducendo a semplice voce. Non è equo, fosse stato un guanto sull’interpretazione dove Mida è libero di fare quello che vuole avrei detto di sì. Anna parti sempre dalle premesse sbagliate, l’autotune è a tutti gli effetti uno strumento creativo, è una cifra stilistica. Io qui davanti non posso giudicare una gara di intonazione, Mida l’ha sempre usato in maniera creativa”.