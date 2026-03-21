Amici 2026, il serale: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Amici 2026, il serale, in onda su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda nove puntate: la prima sabato 21 marzo 2026; l’ultima (la finale) sabato 16 maggio 2026. Anche quest’anno il serale di Amici 2026 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 21 marzo 2026

Seconda puntata: sabato 28 marzo 2026

Terza puntata: sabato 4 aprile 2026

Quarta puntata: sabato 11 aprile 2026

Quinta puntata: sabato 18 aprile 2026

Sesta puntata: sabato 25 aprile 2026

Settima puntata: sabato 2 maggio 2026

Ottava puntata: sabato 9 maggio 2026

Nona puntata (finale): sabato 16 maggio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2026, il serale? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 alle ore oo,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Amici 2026, il serale, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.