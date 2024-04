Amici 2024, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quarta puntata, 13 aprile

Stasera, sabato 13 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2024. Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. A finire al ballottaggio saranno Sarah e Lil Jolie. Una tra le due dovrà abbandonare la scuola ma il nome dell’allieva eliminata sarà comunicato solo nel corso della puntata di stasera. La sfida a squadre è stata, come di consueto, divisa in manche. La squadra estratta a sorte per cominciare è stata quella formata da Rody Zerbi e Alessandra Celentano che hanno però deciso di cedere il proprio boccino a Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che hanno scelto di sfidare proprio i colleghi che avevano passato il turno.

A finire al ballottaggio sono Petit, Holden e Marisol e Petit diventa il candidato all’eliminazione finale. La seconda manche ha visto le due squadra di prima sfidarsi nuovamente e finire al ballottaggio Sarah e Sofia. Proprio la cantante è finita al ballottaggio. La terza sfida ha visto la squadra di Zerbi e Celentano sfidare quella capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. A perdere sono stati questi ultimi e al ballottaggio sono finite Lil Jolie e Martina. La prima è risultata essere la terza candidata all’eliminazione. Tra i tre candidati all’eliminazione il primo a salvarsi è stato Petit. Tra le due cantanti ci sarà quindi la nuova allieva eliminata.

L’ospite musicale della quarta puntata del serale di Amici 2024 è stata Gaia Gozzi che ha cantato il suo ultimo singolo e si è commossa ricordando la sua partecipazione al talent. L’ospite comincio è stato, invece, Vincenzo De Lucia che ha imitato la padrona di casa: Maria De Filippi.

Amici 2024, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Come detto si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2024, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

Squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro