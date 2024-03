Amici 2024, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata, 23 marzo

Stasera, sabato 23 marzo 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2024. Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Ospiti in studio Giusy Buscemi, la Signora Coriandoli, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta. Michele Bravi ha invece presentato il suo nuovo singolo ‘Malumore francese’.

Le squadre si sono sfidate in tre manche. Particolarmente emozionante è stato il guanto di sfida di canto fra Lil Jolie e Sarah Toscano. Altro guanto di sfida è stato quello fra i ballerini Giovanni e Nicholas. Annullato invece quello fra Marisol e Gaia perché ritenuto non equo.

Il primo eliminato del Serale di Amici 23 è stato Ayle, cantante della squadra di Anna Pettinelli. Uno degli allievi più discussi di questa edizione. Al ballottaggio per la seconda eliminazione di questa puntata sono invece andati il ballerino Kumo e la cantante Lil Jolie. Il nome del secondo eliminato però non è stato comunicato. Lo scopriremo “solo” stasera al termine della puntata.

Amici 2024, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Come detto si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

(ballo) Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

(Salvatore Moccia, canto) Ayle (Elia Faggella, canto)

(Elia Faggella, canto) Gaia De Martino (ballo)

(ballo) Giovanni Tesse (balli latini)

(balli latini) Lil Jolie (Angela Ciancio, canto)

(Angela Ciancio, canto) Martina Giovannini (canto)

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2024, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

Squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro