Oggi, domenica 29 settembre 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2024-2025, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nella puntata di stasera verrà formata la classe della nuova edizione di Amici. Otto cantanti e otto ballerini conquisteranno l’ambito banco del talent: tra questi nomi già noti al pubblico social, come Diego Lazzari (seguito su Tiktok da oltre 2milioni di follower) e Ian Muccino, figlio del noto regista Gabriele Muccino. Una new entry, poi, nella commissione di ballo: si tratta di Deborah Lettieri, che prenderà il posto di Raimondo Todaro e affiancherà Alessandra Celentano e Emanuel Lo.

Secondo le anticipazioni, sarebbero anche nati i primi flirt, ancor prima di varcare la porta della casetta: ci sarebbe infatti del tenero tra il cantante TrigNo e la ballerina spagnola Teodora. I due si sarebbero incontrati durante i provini e, in quell’occasione, la ragazza sarebbe scesa per fare il tifo per lui. Il ragazzo avrebbe ricambiato il gesto, indicandola mentre cantava il suo brano durante il verso ‘sei bella’.

Ad accogliere i nuovi allievi di Amici 2024 ci saranno diversi ospiti in studio. Stando alle anticipazioni, tra questi ci sarà Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione del talent, che presenterà il suo nuovo brano Tacchi fra le dita, in uscita il 4 ottobre. Attesi anche Mahmood, Cristiano Malgioglio (storico giudice della fase del Serale) e Angelina Mango, che due anni fa ha iniziato la sua carriera proprio ad Amici. Non solo ospiti musicali: Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli, Marco Bocci faranno una sorpresa alla nuova classe del talent.

Chi sono gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025? Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante

– cantante Rebecca – ballerina

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici 2024 è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell’uscente Raimondo Todaro. Confermati invece Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Dove vedere Amici 2024-2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.