Amici 2023, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2023, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Amici 2023, il serale in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Amici 2023, il serale, ma quante puntate andranno in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda nove puntate: la prima sabato 18 marzo 2023; l’ultima (la finale) sabato 13 maggio 2023. Anche quest’anno il serale di Amici 23 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):