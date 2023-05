Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della nona puntata, 14 maggio

Stasera, domenica 14 maggio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nona puntata (la finale) del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sono sfidati per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Stasera l’ultimo atto con l’ufficializzazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Arrivano delle interessanti novità in vista della puntata finale di Amici 22, nella quale Mattia, Wax, Isobel e Angelina si sfideranno per ottenere la palma di campione di questa stagione della scuola di Maria De Filippi. Sui canali web ufficiali dedicati al programma è infatti stato pubblicato il regolamento che verrà attuato nel corso della puntata finale, che andrà in onda stasera. Il ruolo dei telespettatori sarà ancora più influente sul risultato finale. Nella parte del regolamento dedicata al televoto si legge: “La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

Amici 2023, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”; quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano; quella di Arisa e Raimondo Todaro. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro