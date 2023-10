Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 8 ottobre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 8 ottobre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver formato la classe, con i nuovi cantanti e ballerini, iniziano le prove e le sfide per gli allievi. L’ospite della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stata Annalisa che ha cantanto Ragazza sola. Giudice ballo: Virna Toppi. Come si sono classificati questa domenica i ballerini?

Marisol ha ballato sulle note o di Sempteber o di Wind and Fire. Nel compito ha ballato sulle note di Be Mine.

Sofia balla Tattoo. Virna le ha fatto molti complimenti. Lei pensava di aver ballato “malino”

Nicholas ha ballato sulle note di Italodisco con dimostrazione di Elena D’Amario. Voto 8.5.

Gaia ha ballato Iniziamo dalla fine di Emma Marrone.

Chiara e Dustin. Quest’ultimo ha preso 8 ballando Sweet Dream. Chiara ha ballato “Halo” di Beyoncé.

Simone ha ballato una canzone in inglese. Virna Toppi gli dice che è stato bravo, ma…

Kumo ha ballato sulle note di Hai delle isole negli occhi.

Elia ha ballato sulle note di: Guarda che luna.

Marisol ha svolto il compito di latino datole da Raimondo Todaro. A dimostrare la prova sono stati Umberto e Francesca. Il compito è stato superato a pieni voti e Alessandra Celentano si è detta molto orgogliosa della sua allieva. Nicholas ha svolto il compito datogli dalla Celentano. La maestra come voto gli ha dato 2…

A vincere la gara di improvvisazione ballo è stata Sofia. La ballerina ha così battuto: Marisol e Nicholas. L’improvvisazione era sui videogames con: Umberto, Elena e Giulia. Umberto era il ragno, il nemico mentre le aiutanti ovvero Fiore e Fragolina erano Elena e Giulia S. Giudice della sfida? Sebastian. Cosa ha vinto Sofia? La possibilità di partecipare ad un evento dei Pink Floyd.

Nel corso della puntata di Amici 2023 in onda oggi domenica 8 ottobre si è svolta anche la gara dei cantanti:

Lil Jolie ha cantato E penso a te alla fine dell’esibizione si è commossa. Voto: 8,5

Mew ha cantato Give me love

Holden ha cantato Stella di mare di Lucio Dalla. Rudy Zerbi gli ha dato 10.

Petit ha cantato una canzone in francese con barre sue aggiunte in italiano. Il titolo della canzone? Alors on danse di Stromae

Stella ha cantato Vampire di Olivia

Space ha cantato Sono un italiano vero.

Mida ha cantato Maria. Per la Pettinelli dovrebbe prendere 5.5.

Metthew ha cantato Blu Ghiaccio Travolgente di Tommaso Paradiso.

Holy Francisco ha cantato Parafulmini.

Ezio ha cantato Peaches di Justin Biber.

Quindi la gara degli inediti. A trionfare è stato Petit e il suo inedito verrà prodotto da Takagi e Ketra. A duellare con lui vi erano anche: Space ed Ezio. Ad essere prodotto non sarà Brooklyn ma Che fai.

Infine Sarah ha vinto al sfida contro la temutissima Alice. Entrambe hanno cantato un loro inedito e una cover. Giudice della sfida? Beppe Vessicchio.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.