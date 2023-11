Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 novembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 26 novembre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Oggi, 26 novembre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti sono Luigi Strangis (che presenta il nuovo singolo Stupida Libertà) e Gaia Gozzi (che aprirà l’ultimo tour di Elodie. L’ultimo successo, uscito due settimane fa, si intitola Tokyo). Saranno ben due gli eliminati di questa puntata: Stella e Chiara che, nelle ultime settimane, hanno occupato le posizioni più basse della classifica. Al loro posto due nuove allieve di canto e ballo, ovvero Martina e Lucia.

Tra gli ospiti anche Giovannino di ‘Tu si que vales’. I giudici delle sfide sono stati: Garrison (sfida di Chiara), Orietta Berti e Stash sono stati chiamati per dare i voti della gara canto, Rebecca Bianchi ha giudicato, invece, la competizione di ballo. La veterana Nancy Berti è stata chiamata a giudicare la sfida di Nicholas. Maglia sospesa per Holden a causa del disordine in casetta. Simone riconquista il banco da titolare mentre Matthew era assente in studio perché è venuta a mancare la nonna. Petit si è aggiudicata la prova Oreo. Ha avuto la possibilità di trascorrere una serata al cinema con Marisol.

Marcello Sacchetta è stato il giudice della gara di improvvisazione in cui si sono sfidate Lucia, Gaia e Marisol. Gaia ha vinto una borsa di studio a Chicago. Raimondo Todaro le ha anche riconsegnato la maglia.

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.