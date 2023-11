Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 novembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 12 novembre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Oggi, 12 novembre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Nessun concorrente sarebbe stato eliminato nel pomeridiano registrato il 9 novembre. Oggi i telespettatori assisteranno alle nuove sfide degli allievi del talent show. Stando alle anticipazioni di Amici News, il premio Oreo sarebbe stato vinto da Lil Jolie, quello Marlù, invece, da Gaia. Matthew si sarebbe classificato ultimo nella classifica canto: la prossima settimana, dunque, dovrebbe andare in sfida. Lil Jolie si sarebbe, invece, classificata prima, secondo Holden, terzo Petit. Dopo la gara di ballo, Dustin sarebbe arrivato primo, secondo Kumo, terza Marisol. All’ultimo posto Elia. Kumo avrebbe inoltre conquistato la gara di ballo “la mia storia”: avrebbe vinto una borsa di studio a Madrid.

Amici News rivela che Tommaso Paradiso – ospite per la sfida di canto – avrebbe apprezzato particolarmente Lil Jolie, allieva alla quale avrebbe chiesto di collaborare insieme in futuro. Simone, invece, sarebbe stato assente in puntata: sconosciuti i motivi della sua mancata presenza, “Non è stato nominato”, si legge.

Nel prossimo pomeridiano di Amici 23 ci saranno numerosi ospiti stando alle anticipazioni di Amici News. Giordana Angi, cantante ed ex allieva, sarebbe stata in studio in qualità di giudice per la “scrittura”. Tommaso Paradiso, inoltre, avrebbe giudicato la gara di canto, Rossella Brescia quella di ballo. Altri ospiti sarebbero Rkomi e Irama, giunti in studio per cantare Hollywood, poi alcuni del cast di Mare Fuori Il Musical: “C’erano Maria Esposito, Mattia Zenzola e altre persone”, scrive Amici News.

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.