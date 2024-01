Amici 2023-2024, perché Gaia, Sofia e Nicholas sono assenti: il motivo

Perché Gaia, Sofia e Nicholas sono assenti nella puntata di oggi, 7 gennaio 2024, di Amici 2023-2024 in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: nessun mistero, i tre sono assenti per colpa della febbre che ha costretto in tre ragazzi al forfait. Torneranno, sicuramente, nella prossima in onda il 14 gennaio.

Nel corso della puntata di oggi saranno ospiti Giordana Angi e Tancredi. Per la gara d’improvvisazione della danza è arrivato Garrison Rochelle. Quanto alle sfide e prove. Holden ha vinto il contest di Radio Zeta, quindi il suo brano sarà in alta rotazione. Ma anche Petit ha gioito, in quanto la sua canzone è diventa “new hit”. La gara d’improvvisazione – che probabilmente andrà in onda durante il daytime del lunedì successivo – è stata affrontata da Giovanni, Simone e Marisol. Ha vinto Simone. Nessun allievo, invece, è stato eliminato. Petit ha superato Nova mentre Martina ha superato Kia. Logicamente non sono mancate le discussioni: tra Matthew e Rudy Zerbi ma anche tra Sarah lo stesso Zerbi. La sfida Marlù? L’ha vinta Dustin, che ha fatto una lezione di canto.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Gaia, Sofia e Nicholas sono assenti, ma dove vedere Amici 2023-2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.