Amici 2023-2024: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 14 gennaio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 14 gennaio 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023-2024, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 14 gennaio 2024, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti: Alberto Urso e Matteo Romano. Samanta Togni ed Anbeta Toromani hanno giudicato la gara di ballo. Arisa è stata la giudice della gara di canto. Sebastian è tornato come professionista. Non ci sono state eliminazioni. Lucia si è aggiudicata la prova Oreo mentre Simone ha vinta la prova Marlu. Nuovi inediti per Mida, Petit, Malia e Ayle. Giovanni e Kumo hanno vinto entrambi le sfide battendo rispettivamente una ragazza di nome Giorgia ed un danzatore, Alessandro. Martina è prima nella classifica di canto. Lil Jolie, invece, è risultata ultima. Per il circuito ballo, primo Dustin. Nicholas, invece, occupa il gradino più basso della classifica.

Gara di improvvisazione su libertà e riflessione svolta da Dustin, Lucia e Gaia. Vince ancora il ballerino di Alessandra Celentano. Da evidenziare una nuova lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli ed un acceso scontro tra Nicholas e Alessandra Celentano. Durante la discussione una signora dal pubblico urla qualcosa alla prof di danza e Maria De Filippi la fa scendere sul palco per far sentire le proprie ragioni.

Concorrenti

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2023-2024, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023-2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.