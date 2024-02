Amici 2023-2024: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 febbraio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 11 febbraio 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023-2024, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 11 febbraio 2024, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Gli ospiti di oggi sono il maestro Peppe Vessicchio e J-Ax. Ed ancora Gaetano Curreri degli Stadio e Daniel Ezralow. Infine Olly che canta il nuovo singolo ‘A squarciagola’. Dopo Dustin, una nuova ballerina stacca il biglietto per il serale: si tratta di Gaia. La danzatrice non è presente in studio per via di un leggero infortunio al ginocchio. Kumo si aggiudica la prova Marlù mentre Petit, trionfatore del Premio Oreo, ha la possibilità di vivere una cena romantica con Marisol. Petit vince la gara di canto. Ultimo, invece, Mida. Petit, dopo aver sfidato il secondo ed il terzo classificato, Lil Jolie e Sarah, si aggiudica il videoclip di un suo inedito. Per il circuito ballo, ad avere la meglio è Marisol. Chiude la chart, invece, Giovanni. La gara di improvvisazione sulle emozioni, ovvero su felicità e sconforto, tra Dustin, Nicholas e Lucia, è vinta dal ballerino di Alessandra Celentano. Porta a casa una borsa di studio in Finlandia. Infine, nel corso della puntata, Maria De Filippi rimprovera, ancora una volta, cantanti e ballerini, per il disordine in casetta.

Concorrenti

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2023-2024, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023-2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.