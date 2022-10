Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 30 ottobre

AMICI 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, 30 ottobre 2022 alle ore 14 su Canale 5? Sono ben due i concorrenti eliminati di oggi. In primis Andre, che è stato mandato in sfida immediata e ha perso contro Ascanio, il quale entra ufficialmente al suo posto nella scuola di Amici. Asia, ultima in classifica la scorsa settimana insieme a Mattia nella gara di ballo, è stata eliminata dal pubblico attraverso il televoto, mentre Mattia si è salvato.

I concorrenti in gara

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2022, con i rispettivi professori.

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi/Arisa

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo – Lorella/Cuccarini

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddalena – Raimondo Todaro / Emanuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro

Asia – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli – Raimondo Todaro

Streaming e TV

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.