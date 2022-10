Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 16 ottobre

AMICI 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, 16 ottobre 2022 alle ore 14 su Canale 5? Oggi non dovrebbero esserci state eliminazioni. Niveo ha vinto la sfida con un esterno e può rimanere nella scuola. Anche il confronto voluto da Arisa vede Tommy Dali trionfare sullo sfidante. Asia e Claudia si sfidano per il banco. A vincere è Claudia, se Asia resterà nella scuola lo deciderà il pubblico da casa.

I concorrenti in gara

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2022, con i rispettivi professori.

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi/Arisa

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo – Lorella/Cuccarini

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddalena – Raimondo Todaro / Emanuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro

Asia – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli – Raimondo Todaro

Streaming e TV

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.