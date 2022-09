Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 25 settembre. Allievi, professori, Canale 5

Oggi, 25 settembre 2022, su Canale 5 inizia una nuova stagione di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. La nuova stagione parte oggi, 25 settembre 2022, alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 25 settembre 2022, alle 14 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Super ospiti di questa puntata sono Annalisa e Ornella Vanoni. Si inizia con il botto, vale a dire la sospensione di una maglia a un ballerino, Ramon. Nelle foto il ragazzo apparirebbe in maniera informale e giudicata indecorosa da Alessandra Celentano.

Veniamo ai voti delle esibizioni. Partiamo dai cantanti: Cricca e Federica (voto 9), Niveo (voto 8.5), Piccolo G (voto 8), Wax e Andre (voto 7). Per i ballerini, invece: Samu (voto 9.5), Gianmarco (voto 8), Mattia (voto 7.5), Maddalena (voto 6.5), Rita (voto 6). Gli ultimi delle rispettive categorie erano a rischio eliminazione. Pare non ci siano state eliminazioni. Aaron vedrà il proprio inedito prodotto. Per la gara di ballo sull’improvvisazione, invece, vedremo Ludovica, Megan e Samuel. I ballerini hanno dovuto ballare con degli oggetti scelti a caso. Ludovica ha ricevuto una cornice, Megan un telefono e Samuel un mazzo di fiori. Vince Ludovica che si esibirà al concerto di Mengoni il 22 ottobre. Ci sono poi state le scelte finali degli studenti per quanto riguarda i professori di Amici 22: Federica ha scelto Arisa, Maddalena ha scelto Raimondo, Aaron ha scelto Rudy e Niveo ha scelto Lorella.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.