Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 20 novembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 20 novembre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 20 novembre 2022, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata Fabrizio Moro, Dardust, Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato. Dardust è stato giudice nella gara di canto. Tommy ha ricevuto il voto più alto, un 10, mentre Cricca, Niveo e Ascanio sono risultati i meno votati. Lorella Cuccarini ha deciso di mandare in sfida immediata Ascanio. Dardust, inoltre, ha assegnato un compito ai cantanti e tornerà tra un mese per vedere i risultati. Il produttore ha lasciato ai cantanti tre beat sui quali i ragazzi dovranno scrivere dei testi, e poi potrebbe anche produrre le loro canzoni.

Ascanio ha dovuto affrontare una sfida contro Angelina Mango, cantante e figlia d’arte (i suoi genitori sono il compianto cantante Mango e Laura Valente). Il giudice della sfida, Carlo Di Francesco, ha permesso ad Angelina di entrare ufficialmente nella scuola di Amici. Ascanio, quindi, ha dovuto lasciare il programma. Piccolo G ha superato il compito assegnatogli da Arisa mentre Niveo ha vinto la gara di Radio Zeta.

Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato, invece, hanno giudicato la gara di ballo. Maddalena ha ricevuto il voto più alto mentre Samuel è risultato il ballerino con il voto più basso, un 6-. Claudia, invece, è stata messa in sfida da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Francesca Bernardini è stata la giudice della sfida. Ha vinto la sfidante, Isobel, ballerina australiana, che è così una nuova allieva di Amici, mentre Claudia è stata eliminata. Infine la prova TIM è stata vinta da Mattia, la prova Oreo è stata vinta da Rita mentre la prova Marlù è stata vinta da tutta la classe.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.