Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 2 ottobre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 2 ottobre 2022, alle 14 va in onda la terza puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Super ospiti sono Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari. A Ramon è stata sospesa nuovamente la maglia dalla maestra Alessandra Celentano, dopo la polemica per un compito assegnato a Ludovica. Rudy Zerbi ha deciso di mettere Wax in sfida con un cantante scelto da lui. Una sfida che sarà vinta e quindi il concorrente potrà rimanere all’interno della scuola. Nella gara di inediti, a vincere è Tommy Dalì.

La gara di canto di questa puntata viene giudicata da Achille Lauro. Ultimi posti per Aaron, Piccolo G e Niveo con 6. Andre e Federica ottengono 6.5. Tommy Dalì ha un 7. Prime posizioni per WAX e NDG con un 8. Ad andare in sfida sono Piccolo G e Niveo, perché sono usciti a fumare senza permesso. Primo posto per Ludovica (8.5), poi Megan, Ramon e Mattia. Seguono Samuel e Gianmarco, Samu, Maddalena e Asia, ultima. Niveo, Tommi e Wax si sono sfidati in una gara di inediti. Il giudice è stato Max Brigante. La gara è stata vinta da Tommi. In questa puntata non è stato eliminato nessun allievo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.