Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 16 ottobre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 16 ottobre 2022, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Super ospite sarà Tananai. L’artista presenterà il suo nuovo singolo, Abissale. In studio anche la grande Loredana Bertè, che giudicherà la gara di cover. A vincere sarà Aaron, seguito da NDG e Federica. Niveo ha vinto la sfida con un esterno e può rimanere nella scuola. Nella gara di inediti, si sfidano Piccolo G, Cricca e NDG. Ad avere la meglio è NDG. Anche il confronto voluto da Arisa vede Tommy Dali trionfare sullo sfidante.

Jacopo Tissi, invece, è stato chiamato a giudicare i ballerini. Voti molto alti per Ramon (8++), Samu (8+) e Mattia (8). Gianmarco, invece, è ultimo in classifica. Asia e Claudia si sfidano per il banco. A vincere è Claudia, se Asia resterà nella scuola lo deciderà il pubblico da casa. Infine in una gara di improvvisazione ballo, sono stati scelti Samu, Maddalena e Ludovica. A trionfare è il ballerino Samu che si esibirà con la Parsons Dance Company.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.