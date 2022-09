Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 18 settembre. Allievi, professori, Canale 5

Oggi, 18 settembre 2022, su Canale 5 inizia una nuova stagione di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. La nuova stagione parte oggi, 18 settembre 2022, alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 18 settembre 2022, alle 14 parte la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Si partirà come da tradizione con i primi ingressi, la nuova giuria e i professori e le audizioni degli aspiranti allievi. Ospiti della prima puntata saranno Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Leonardo Pieraccioni, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano, Christian De Sica. Non poteva mancare Luigi Strangis, il vincitore della scorsa edizione, che ha portato in studio la coppa e si è esibito con la sua nuova canzone: “Stai bene su tutto”.

Gli allievi finora confermati i sono 19: tredici ragazzi e sei ragazze. Questi i nomi: Tommy Dali, Maddalena, Samuel, piccolo G, Asia, Federica, Gianmarco, Ramon, Rita, Ludovica, Megan, Samu, Wax, Cricca, Andrea, Aron, Maddy, Ngd (un rapper che si è fatto conoscere con la canzone Panamera). Tra di loro anche un volto noto, quello del ballerino Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro, che lo scorso anno ha dovuto abbandonare il programma, poco prima del Serale, per colpa di un infortunio.

Non ci sono sorprese invece nella squadra dei professori: ritroveremo Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerby, Arisa e Lorella Cuccarini per il canto. In molti sono rimasti delusi dalla mancanza di Veronica Peparini come insegnante, ma la coreografa ha avuto per Maria e per il programma solo parole di stima: “Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu possa fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle 0re 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.