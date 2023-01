Amici 2022 2023: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 15 gennaio

AMICI 2022 2023 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi di Amici, domenica 15 gennaio 2023, alle ore 14 su Canale 5? Sarà una puntata clamorosa perché molti concorrenti verranno messi al centro dello studio per dei fatti molto gravi accaduti durante la notte di Capodanno. Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG si sono seduti su degli sgabelli rossi in attesa di un provvedimento disciplinare.

Durante la notte di Capodanno, infatti, è accaduto qualcosa di grave (che non verrà mostrato in onda) che la produzione ha scoperto solamente lo scorso 6 gennaio, dopo l’ultima registrazione. Arisa ha dichiarato che Wax è stato il principale responsabile di quanto avvenuto. Dopo gli allievi, sono entrati in studio 6 sfidanti. Rudy Zerbi ha deciso di eliminare direttamente Tommy Dali.

Maria De Filippi non avrebbe preso posizione su quanto accaduto ma si sarebbe limitata a dire: “I professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda”. La conduttrice e ideatrice del talent, però, ha anche chiarito che presto dirà quanto accaduto anche in minima parte data data la gravità della situazione.

Secondo indiscrezioni, i sei ragazzi avrebbero sniffato della noce moscata. Alla fine di questa clamorosa puntata vi sarebbero state due eliminazioni a sorpresa e il rientro in casa di un ex concorrente. Si tratta di Cricca, eliminato durante l’ultima registrazione, e che ha vinto la sfida con Valeria. La scelta assolutamente inedita di far rientrare in gara un concorrente già eliminato, Cricca, è stato giustificato in quanto il fatto grave di cui si è parlato in registrazione è avvenuto prima della registrazione in cui il cantante è stato eliminato.

I concorrenti in gara

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2022, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi/Arisa

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo – Lorella/Cuccarini

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddalena – Raimondo Todaro / Emanuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro

Asia – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli – Raimondo Todaro

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, 15 gennaio 2023, ad Amici, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.