Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 febbraio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 5 febbraio 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 5 febbraio 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata troviamo Baby K, Francesco Sarcina, Beppe Vessicchio e Rossella Brescia. L’ospite musicale di questo speciale, invece, è stato il rapper Bresh. Samu ha potuto finalmente affrontare la sfida a causa dei fatti di Capodanno e ha dovuto affrontare lo sfidante Mattia. Maria De Filippi tornerà a parlare dei caso di Capodanno con Wax.

La gara di ballo, con Rossella Brescia nel ruolo di giudice, ha visto Maddalena al primo posto, Alessio secondo e Gianmarco al terzo posto. Ultima Megan. Isobel e Ramon, già sicuri di un posto al serale, si sono comunque esibiti. La gara di canto, con Baby K e Francesco Sarcina giudici, invece, ha visto Niveo al primo posto, Cricca in seconda posizione e Angelina al terzo posto. Ultimo Wax.

C’è stata poi una seconda gara di ballo nella quale è stata messa in palio la possibilità di prendere parte ad uno show. Alessio ha vinto contro Maddalena e Gianmarco. Il giudice è stato il ballerino professionista Sebastian. Si è svolta anche una seconda gara di canto dove è stata messa in palio la possibilità di partecipare ad un festival. Angelina ha vinto contro Cricca e Niveo. Il giudice è stato Beppe Vessicchio.

Samu ha svolto il compito che Raimondo Todaro aveva assegnato a Gianmarco la settimana scorsa. Alessandra Celentano gli ha assegnato un 4 ed è partita una discussione con Emanuel Lo, insegnante del ballerino. Megan, invece, ha deciso di lasciare il team di Raimondo Todaro per passare a quello di Emanuel Lo, dopo esplicita richiesta del professore. Celentano e Todaro hanno avuto una discussione anche in sala prove.

Maddalena, dopo alcune discussioni, non ha eseguito il compito assegnatole. Un compito assegnato a Cricca, invece, ha scatenato una discussione tra Lorella Cuccarini e Arisa, con quest’ultima che non ha apprezzato il comportamento dell’allievo. Arisa ha anche assegnato un compito ad Angelina che ha cantato un brano di Elisa. Piccolo G e Federica, infine, sono i finalisti del contest di Radio Mediaset. Il Premio Tim è andato a Maddalena mentre il Premio Oreo, a Gianmarco.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.