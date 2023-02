Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 febbraio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 19 febbraio 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 19 febbraio 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata c’è stato Mr Rain. Il cantante fresco di Sanremo 2023 ha presentato la sua “Supereroi”. Il cantante ha poi giudicato la gara di canto con Sangiovanni e Beppe Vessicchio. La gara di ballo è stata invece giudicata da Eleonora Abbagnato. Ve lo diciamo subito: la puntata registrata venerdì scorso non ha visto eliminazioni. Ad aggiudicarsi la maglia del serale sono stati: Gianmarco, Angelina e Maddalena.

La Prova Tim è stata vinta da Mattia; la Prova Oreo è stata vinta da Isobel. Questa la classifica della gara di ballo: Maddalena, Samu, Gianmarco, Megan, Alessio, Mattia, Benedetta e Paky. Questa invece la classifica della gara di canto: Wax, Angelina, Aaron, Federica, Cricca, Ndg, Mezcal, Niveo e Piccolo G.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.