Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 gennaio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 15 gennaio 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 15 gennaio 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata troviamo Deddy, Alessandro Cattelan, Federico Leli, Irma Di Paola e Garrison. Al centro di questa puntata i fatti accaduti a Capodanno. Sembra che in quella notte sia accaduto qualcosa di grave (ma che non verrà mostrato): fatti che la produzione ha scoperto solamente lo scorso 6 gennaio, dopo l’ultima registrazione. Arisa ha dichiarato che Wax è stato il principale responsabile di quanto avvenuto.

Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG si sono seduti su degli sgabelli rossi in attesa di un provvedimento disciplinare. Maria De Filippi non avrebbe preso posizione su quanto accaduto ma si sarebbe limitata a dire: “I professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda”. La conduttrice e ideatrice del talent, però, ha anche chiarito che presto dirà quanto accaduto anche in minima parte data data la gravità della situazione.

Secondo indiscrezioni, i sei ragazzi avrebbero sniffato della noce moscata. “Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già”, si legge sui social.

Dopo gli allievi, sono entrati in studio 6 sfidanti. Alla fine di questa clamorosa puntata vi sarebbero state due eliminazioni a sorpresa e il rientro in casa di un ex concorrente. Rudy Zerbi ha deciso di eliminare direttamente Tommy Dali. Valeria ha sfidato Cricca, eliminato durante l’ultima registrazione. Cricca ha vinto la sfida ed è rientrato nella scuola.

Samu, invece, ha sfidato un ballerino hip hop e il giudice della sfida, Francesca Bernabini, non ha saputo prendere una decisione: la sfida, quindi, avrà un seguito con una coreografia comparata. Maddalena, Wax e NDG, infine, hanno vinto le loro rispettive sfide. La scelta assolutamente inedita di far rientrare in gara un concorrente già eliminato, Cricca, è stato giustificato in quanto il fatto grave di cui si è parlato in registrazione è avvenuto prima della puntata in cui il cantante è stato eliminato.

Per quanto riguarda il ballo, al primo posto troviamo Isobel mentre Eleonora è risultata ultima. Mattia, invece, si è infortunato durante la prova di flamenco che gli era stata assegnata da Alessandra Celentano. Anche Samuel non ha superato il compito deciso per lui sempre da Alessandra Celentano, nonostante qualche miglioramento. Per quanto riguarda gli sponsor, la prova TIM è stata vinta da Mattia.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.