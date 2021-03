Amici 2021: l’abito di Sabrina Ferilli, ospite della prima puntata

Qual è l’abito di Sabrina Ferilli, ospite della prima puntata del Serale di Amici 2021? L’attrice, grande amica della conduttrice Maria De Filippi, per la sua ospitata ha optato per un abito primaverile. Si tratta di un vestito giallo decorato con dei fiori neri di N.21, un modello in crêpe di seta con le maniche corte a palloncino e una gonna asimmetrica alla caviglia con coulisse sul fianco, dettaglio che permette di regolare la lunghezza e di aggiungere un’arricciatura all’altezza della vita. Qual è il prezzo del vestito di Sabrina Ferilli ad Amici 2021? Su internet è possibile trovalo a 690 euro. E le scarpe? Tacco a spillo con un doppio cinturino intorno alla caviglia.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto l’abito scelto da Sabrina Ferilli per il serale di Amici 2021, ma dove vedere la prima puntata del talent in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

