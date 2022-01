Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 23 gennaio

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, domenica 23 gennaio 2022, nel corso della puntata di Amici 2021-2022 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? Come giudice speciale per la sfida di canto arriva Gerry Scotti. Il conduttore sarà chiamato a stilare la classifica dei cantanti, che si esibiranno portando una canzone che hanno preparato durante la settimana. I voti assegnati hanno visto trionfare LDA (con 9), poi Crytical, Alex, Sissi, Calma, Luigi, Aisha, Albe e, ultima Rea, la quale aveva ottenuto l’ultimo posto anche nella classifica stilata durante la settimana da un altro ospite d’eccezione, Pippo Baudo. Questi due risultati hanno portato alla sua eliminazione dalla scuola di Amici, condivisa anche dal suo coach Rudy Zerbi.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) da Amici 2021, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 23 gennaio 2022, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.