Amici 2021-2022 domenica 30 gennaio non andrà in onda

Domenica 30 gennaio 2022 Amici di Maria De Filippi 2021-2022 non andrà in onda a causa del Covid. Secondo quanto riporta Dagospia, nei giorni scorsi diversi ballerini professionisti sono risultati positivi al Covid. Al posto della puntata domenicale su Canale 5 andrà in onda uno speciale con montaggio e senza studio.

Streaming e tv

