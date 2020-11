America’s Great Divide: From Obama to Trump su Rai 2

Siamo giunti alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, Trump contro Biden, e questa sera, 2 novembre, su Rai 2 va in onda il documentario America’s Great Divide: From Obama to Trump, in collaborazione con la televisione pubblica americana PBS e il programma d’inchiesta Frontline. “Serata americana: da Obama a Trump” vi aspetta questo lunedì sera dalle ore 21:20, manca soltanto un giorno al termine del voto per le elezioni americane e questo documentario d’approfondimento racconta la crisi politica e sociale che ha colpito gli USA dalla prima potenza economica e militare al mondo, dalla prima elezione di Barack Obama (2008) all’arrivo di Donald Trump nella Casa Bianca nel 2017.

Cosa vedremo in questo documentario? Vedremo come l’America in quegli anni si sia spaccata, analizzando ogni dossier e fatti di cronaca, mettendo in evidenza il contrasto tra Obama e Trump. Questo documentario, realizzato da Michael Kirk, raccoglie le testimonianze di Steve Bannon, di Megyn Kelly e di Joe Biden. In attesa di scoprire chi vincerà queste elezioni 2020, in piena pandemia da Covid, l’appuntamento è questa sera su Rai 2.

Dove vedere America’s Great Divide: From Obama to Trump

Il documentario, come già detto, va in onda lunedì 2 novembre 2020 alle ore 21:20 su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, così come al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il doc in streaming può farlo tramite RaiPlay.

