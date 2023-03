American night: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 7 marzo 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film American Night, pellicola del 2021 diretta da Alessio Della Valle, con Jonathan Rhys Meyers e Emile Hirsch. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming American Night.

Trama

Il film diretto da Alessio Della Valle, racconta la storia di due personaggi John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers), un mercante d’arte molto esperto, capace di distinguere e individuare facilmente un falso, e Michael Rubino (Emile Hirsch), divenuto di recente capo della mafia newyorchese. I due inevitabilmente finiscono per incontrarsi e scontrarsi, in quanto il boss è un grande appassionato di arte e sogna di far carriera come pittore, nonostante il padre defunto non abbia mai visto di buon occhio questa sua passione, secondo lui, poco virile.

Le strade del mercante e del criminale aspirante artista si incroceranno a causa del furto di una delle opere più importanti di Andy Warhol, la Pink Marilyn. Gli eventi che susseguiranno sconvolgeranno le loro esistenze, dando vita a un neo noir che ha come sfondo il mondo dell’arte contemporanea della Grande Mela e che vedranno Kaplan destreggiarsi nel mondo della malavita, pur di salvare se stesso e soprattutto la sua amata Sarah (Paz Vega).

American night: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di American Night? Protagonisti sono Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega, Jeremy Piven, Fortunato Cerlino, Annabelle Belmondo, Mara Lane, Alba Amira Ramadani, Lee Levi, Maria Grazia Cucinotta, Michael Madsen, Marco Leonardi, Anastacia, Manal El-Feitury, Lorenzo McGovern Zaini, Marc Fiorini, Aaron Stielstra, Owen Davis, David Traylor, Riccardo Cicogna. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jonathan Rhys Meyers: John Kaplan

Emile Hirsch: Don Michael Rubino

Jeremy Piven: Vincent

Paz Vega: Sarah Flores

Michael Madsen: Lord Samuel Morgan

Fortunato Cerlino: Shaky

Annabelle Belmondo: Katie

Marco Leonardi: Don Tony Rubino

Maria Grazia Cucinotta: Donna Maria

Streaming e tv

Dove vedere American night in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.