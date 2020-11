AmaSanremo streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata di Sanremo Giovani

AMASANREMO STREAMING TV – Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 22,45 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di AmaSanremo, programma televisivo condotto da Amadeus che prende il posto di Sanremo Giovani, la competizione musicale che permetterà a sei cantanti di aggiudicarsi i sei posti in palio per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Ma dove vedere la seconda puntata di AmaSanremo in tv e live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio.

In tv

Come detto, AmaSanremo va in onda su Rai 1 oggi, 5 novembre 2020, in seconda serata tv dalle ore 22,45. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Doc – Nelle tue mani streaming live

La tv è occupata? Avete perso la puntata? Niente panico AmaSanremo va in onda anche in diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare la fiction anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay. Insomma, perdersi AmaSanremo sarà molto complicato…

