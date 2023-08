All’inseguimento della pietra verde: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 21 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda All’inseguimento della pietra verde (Romancing the Stone), film del 1984 diretto da Robert Zemeckis, interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner. Esempio del genere avventuroso rilanciato da I predatori dell’arca perduta (1981) di Steven Spielberg, è stato il primo successo al botteghino del regista Zemeckis, dopo un paio di film apprezzati dalla critica ma di scarsa resa commerciale che sembravano avere messo a rischio la sua carriera sul nascere, e gli ha permesso di realizzare l’ancor più fortunato Ritorno al futuro (1985), uno dei maggiori incassi dell’intero decennio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Joan Wilder è una scrittrice di romanzi rosa di grande successo, che però oltre alle indubbie soddisfazioni professionali non può vantare un’altrettanto felice vita sentimentale e vive a New York con la sola compagnia del gatto Romeo, nell’attesa di incontrare nella vita reale un uomo all’altezza del suo eroe letterario, Jessie.

Ha appena concluso il suo ultimo romanzo, quando riceve per posta quella che sembrerebbe una mappa del tesoro, inviatale dal cognato, di recente brutalmente assassinato in Colombia. Lo stesso giorno, una volta rientrata dall’incontro con la propria editor Gloria a cui ha consegnato il dattiloscritto, scopre che la sua casa è stata messa completamente a soqquadro e riceve una disperata telefonata dalla sorella e fresca vedova Elaine, che è stata sequestrata da una banda di criminali, razziatori di tesori archeologici, il cui capo, Ira, è disposto a liberarla solo in cambio della mappa.

Per quanto impreparata, non può evitare di andare in prima persona al salvataggio della sorella. Ma, una volta arrivata in Colombia, all’aeroporto Joan viene deliberatamente indirizzata verso il bus sbagliato dall’uomo misterioso che le ha perquisito la casa (arrivando ad uccidere senza pietà un testimone) e l’ha seguita sullo stesso volo. Invece di raggiungere la città di Cartagena, la donna si ritrova nel pieno della giungla, proprio nella situazione peggiore, isolata e indifesa. Quando l’uomo, abbandonata la facciata di buone maniere, la minaccia con un’arma rivelando le proprie intenzioni tutt’altro che amichevoli, viene salvata dall’intervento abbastanza casuale di Jack Colton, un avventuriero americano che si trova lì in mezzo al nulla impegnato nella cattura di pregiati uccelli tropicali.

All’inseguimento della pietra verde: il cast del film

Abbiamo visto la trama di All’inseguimento della pietra verde, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michael Douglas: Jack T. Colton

Kathleen Turner: Joan Wilder

Danny DeVito: Ralph

Zack Norman: Ira

Alfonso Arau: Juan

Manuel Ojeda: Zolo

Holland Taylor: Gloria

Mary Ellen Trainor: Elaine

Joe Nesnow: Super

José Chávez: Santos

