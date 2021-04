Allied – Un’ombra nascosta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 18 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Allied – Un’ombra nascosta, film del 2016 diretto da Robert Zemeckis. Il film, con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard, è basato su una storia, di cui lo sceneggiatore, Steven Knight, venne a conoscenza all’età di 21 anni da quella che era all’epoca la sua ragazza, un parente della quale aveva prestato servizio presso i servizi segreti del Regno Unito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante la seconda guerra mondiale, nel 1942, un comandante di aviazione franco-canadese, Max Vatan, viene paracadutato nel deserto del Marocco Francese, per poi arrivare a Casablanca ed incontrarsi con l’agente e già partigiana francese Marianne Beausejour fingendosi il suo consorte. Insieme, i due devono riuscire ad introdursi come invitati al ricevimento tenuto dal locale ambasciatore tedesco col fine di assassinarlo. L’operazione è un successo e fra i due nasce il più imprevedibile ed incauto degli amori. Riescono a tornare a Londra, dove si sposano, hanno una figlia, Anna, e vivono come una famiglia normale. Un giorno però Max viene convocato dai suoi superiori, che gli rivelano che la moglie è sospettata di spionaggio per conto dei nazisti. A Max viene detto di aspettare una chiamata da parte dei servizi segreti alle 23:07 del giorno stesso, in cui gli sarà dettata una falsa informazione da trascrivere su un taccuino, per verificare se la moglie, una volta letto il messaggio, lo invierà ai tedeschi. Se così fosse, sarà Max a dover giustiziare la moglie; se si rifiuterá di farlo, entrambi verranno fucilati con l’accusa di alto tradimento.

Allied – Un’ombra nascosta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Allied – Un’ombra nascosta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brad Pitt: Max Vatan

Marion Cotillard: Marianne Beausejour

Jared Harris: Frank Heslop

Matthew Goode: Guy Sangster

Lizzy Caplan: Bridget Vatan

Anton Lesser: Emmanuel Lombard

Daniel Betts: George Kavanagh

Simon McBurney: ufficiale S.O.E.

Thierry Frémont: Paul Delamare

August Diehl: Hobar

Camille Cottin: Monique

Charlotte Hope: Louise

Marion Bailey: sig.ra Sinclair

Streaming e tv

Dove vedere Allied – Un’ombra nascosta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

