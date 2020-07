Alla ricerca dell’isola di Nim, il film: trama, cast, streaming

Nel 2008, i registi Jennifer Flackett e Mark Levin hanno pensato di unire le forze per realizzare il film fantasy Alla ricerca dell’isola di Nim (in lingua originale intitolato semplicemente Nim’s Island). La storia è tratta dal romanzo per ragazzi L’isola di Nim di Wendy Orr e vede protagonista una giovanissima Abigail Breslin, così come Jodie Foster, celebre attrice che ha preso parte al suo primo blockbuster per famiglie con questa pellicola. Nel 2013 è poi arrivato anche un film sequel, intitolato Ritorno all’isola di Nim, distribuito in home video. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

Alla ricerca dell’isola di Nim, la trama

Alexandra è una scrittrice di romanzi d’avventura ed è adorata da tantissimi bambini in tutto il mondo per il coraggio dei suoi personaggi e per le pericolose avventure che hanno vissuto nelle pagine dei suoi libri. Ma Alexandra nella realtà è una donnam olto insicura, non esce mai di casa, ha paura del mondo esterno e vive soltanto attraverso il suo computer. Un giorno, una fan le scrive un’email per chiedere il suo aiuto poiché “esperta di avventure pericolose”. La ragazzina vuole ritrovare il suo papà, scomparso in circostanze misteriose su un’isola sperduta. Alexandra è terrorizzata, non ha mai lasciato casa sua, ma non può ignorare quell’appello così accorato e trova dentro di sé il coraggio di reagire.

Alla ricerca dell’isola di Nim, il cast

Nel cast vediamo Abigail Breslin interpretare la piccola Nim, l’attrice ha però recitato anche in altre pellicole come Dirty Dancing il remake, Freak Show, Zombieland: Doppio colpo, Stillwater e anche nella serie tv Scream Queens. Invece vediamo Jodie Foster interpretare la scrittrice Alexandra Rover. Gerard Butler invece interpreta Alex Rover, o meglio Jack. Morgan Griffin invece è Alice, mentre Christopher James Backer è Ensign. Maddison Joyce interpreta Edmund e Rhonda Doyle è la madre di Edmund.

Alla ricerca dell’isola di Nim, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Alla ricerca dell’isola di Nim in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 4 luglio 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

