All Together Now – La Supersfida: concorrenti e giuria

Questa sera, 14 luglio 2020, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda All Together Now – La Supersfida che vedrà sedici concorrenti, otto della prima edizione del programma e otto della seconda, scontrarsi in sfide dirette e sottoporsi al giudizio della giuria, composta da 100 personaggi. Il tutto in attesa della terza stagione. “A Settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione, che andrà in onda probabilmente in Autunno su Canale 5. Faremo tutto quello che serve per rispettare le norme di sicurezza”, le parole della conduttrice Michelle Hunziker. Ma quali sono i concorrenti? E la giuria da chi è composta? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Concorrenti

Ma quali sono i concorrenti di All Together Now – La Supersfida in onda oggi su Canale 5? Gli otto concorrenti della prima edizione che prendono parte alla Supersfida sono: Gregorio Rega (vincitore), Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina e Carlo Paradisone. Mentre dalla seconda edizione arrivano: Sonia Mosca (vincitrice), Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola Gargaglia, Federico Martello e Domenico Prezioso.

All Together Now – La Supersfida: la giuria

Abbiamo visto i concorrenti di All Together Now – La Supersfida, ma qual è la giuria (ospiti)? In tutto saranno 100 i giurati del programma tra questi personaggi noti come: Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko, Alma Manera e tanti altri. Saranno loro a premiare o meno i vari concorrenti.

Come funziona lo show

Ma come funziona All Together Now – La Supersfida? Il concorrente più apprezzato dal coloratissimo “Muro Umano” che raggiunge quindi il punteggio maggiore avrà la facoltà di decidere chi sfidare tra coloro che hanno trionfato nelle sfide one-to-one. Solo uno di loro si aggiudicherà il titolo di miglior voce di All Together Now. Che il gioco abbia inizio! Appuntamento alle ore 21,25 di oggi, 14 luglio 2020, su Canale 5 e in streaming su MediasetPlay.it.

