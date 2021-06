Alfredino – Una storia italiana streaming e diretta tv: dove vedere la miniserie Sky

Alfredino – Una storia italiana è la miniserie Sky Original in onda il 21 e il 28 giugno 2021 che racconta la storia del piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981. Un dramma che sconvolse l’Italia, esattamente 40 anni fa, un trauma collettivo che questa serie vuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo. Un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è scaturito qualcosa di prezioso: la vicenda di Alfredino diede infatti un impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi e grazie alla determinazione di Franca Rampi è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da loro sofferto. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la miniserie Alfredino – Una storia italiana? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La miniserie composta da quattro episodi viene mandata in onda su Sky Cinema Uno in due serate, il 21 e il 28 giugno 2021, dalle ore 21:15, con due episodi a settimana. Sky Cinema Uno è visibile al canale 301 del decoder Sky. Per chi possiede Sky Q inoltre la serie è disponibile con la qualità del 4K HDR.

Alfredino Una storia italiana: streaming live e on demand

Non solo tv. È possibile seguire la serie con, tra gli altri, Anna Foglietta e Vinicio Marchioni in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky Go o su NOW. Potete recuperare in qualsiasi momento gli episodi di Alfredino grazie alla funzione on demand.

Quante puntate: episodi e durata

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming Alfredino – Una storia italiana, ma quante puntate sono previste per la miniserie Sky Original? Come detto, si tratta in tutto di quattro episodi, in onda su Sky Cinema Uno in due serate, il 21 e il 28 giugno 2021, dalle ore 21.15. Tutti gli episodi sono disponibili in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, e in streaming su NOW e Sky Go. La durata di ogni episodio è di circa un’ora. Ecco la programmazione completa.