Grande Fratello Vip, perché su Twitter impazza l’hashtag #SignoriniFuori

Grande trambusto al Grande Fratello Vip: l’edizione 4 è condotta da Alfonso Signorini, ma la sua leadership è stata messa in discussione dal popolo di Twitter con un semplice hashtag: #SignoriniFuori. Cosa significa e perché è entrato in tendenza? Dopo la puntata di lunedì scorso, Signorini ha semplicemente aggiunto la ciliegina sulla torta per i telespettatori del reality show che proprio non sopportano la sua conduzione.

I motivi, come si nota da un tweet all’altro, sono tanti, ma l’accusa principale che gli è stata mossa è di preferire alcuni personaggi ad altri, una polemica che si è accentuata nelle ultime settimane. Tutto sembrerebbe essere partito da Antonella Elia, la sua “protetta”, una concorrente che ha creato scompiglio all’interno della casa del Grande Fratello ma che l’ha sempre fatta franca, anche quando ha spintonato Valeria Marini durante un’accesa discussione. È stata proprio la Marini a manifestare il suo disappunto, spiegando come Antonella possa fare quello che vuole perché protetta dagli autori del programma. Non contenta, Antonella Elia (dopo essersi “azzuffata” con Patrick) ha puntato anche Licia Nunez, che ha preso le difese di Valeria Marini durante quello scontro. Quando Licia ha spiegato di sentirsi poco bene, Antonella ha persino esclamato: “Bene, una coscienza esiste. Son contenta!”.

Altro motivo di rimprovero per Alfonso Signorini è il continuo pressare Adriana Volpe per farle vuotare il sacco sul feeling all’interno della casa: il conduttore da tre settimane prova a cavarle qualcosa da bocca su Antonio Zequila, poi ha lasciato intendere che tra lei e Andrea Denver ci fosse del tenero, quando è evidente che Adriana non vuole parlarne e il suo disagio si è notato durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando ha letto la lettera del marito Roberto. “In realtà Adriana Volpe è molto spalleggiata da Signorini. Prendi ad esempio Asia, che per una parola sbagliata è stata invece massacrata in puntata”, ha spiegato a TPI Fabio Fabbretti, collaboratore di Davidemaggio. Asia, infatti, ha chiesto scusa a Sossio per aver usato la parola “down” e ha detto di aver capito il suo errore, ma Signorini l’ha rimproverata duramente: “Hai offeso i Down, lo capisci?”.

Un altro attacco al conduttore del GF arriva da dentro la casa: Patrick ha dimostrato malcontento, spiegando come quest’edizione sia un continuo parlare di Antonella Elia, Adriana Volpe e Antonio Zequila, sempre i soliti nomi che mettono in ombra tutti gli altri. Come se non bastasse, dopo aver squalificato Clizia Incorvaia, il Grande Fratello ha deciso di darle ugualmente visibilità, facendola rientrare nella casa per parlare con Paolo Ciavarro. Il pubblico è in rivolta: anziché riportarla in tv, gli autori avrebbero dovuto tenerla ben lontana dal programma, essendo stata squalificata per quella frase inaccettabile (“Sei un Buscetta, un pentito. Io con i pentiti non parlo”) rivolta a un altro concorrente della casa.

Come reagirà Alfonso Signorini a queste critiche?

