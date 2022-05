Chi è Alex (Alessandro Rina), il cantante finalista di Amici 2022

Uno dei finalisti di Amici 2022 è Alex (cantante). Ma conosciamolo meglio. Alex, nome d’arte di Alessandro Rina, è nato a Como nel 2000. Ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge e si è diplomato nel 2019 alla BIMM di Londra. Per mantenersi durante l’adolescenza ha lavorato come fattorino e cassiere in alcuni pub nelle due città inglesi. Alessandro inoltre, suona benissimo il pianoforte e, questo strumento musicale, è una costante della sua vita. Ha inoltre dichiarato che non ama intitolare le proprie canzoni. Sostiene sia impossibile trovare, in un paio di parole, il giusto senso di una canzone. Nel 2021 Alex è entrato a far parte della scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’, fortemente voluto dalla maestra Lorella Cuccarini. Il 21enne ha presentato il suo Inedito ‘Occhi al Cielo’ e grazie alla scuola è stato prodotto da Katoo (uno dei produttori più importanti in Italia). A novembre 2021, Alex ha vinto la gara delle cover giudicata da Ermal Meta e ha presentato il suo secondo inedito dal titolo ‘Tra Silenzi (Roma’). A gennaio un nuovo inedito dal titolo ‘Accade’. Alex è stato uno dei primi allievi della Scuola ad accedere al serale, il cantante Michele Bravi gli ha regalato uno dei suoi pezzi ancora inediti dal titolo “Senza Chiedere Permesso”, motivando la scelta di Alex per la tipologia di voce che perfettamente si adatta al brano. Il 21enne è molto attivo sui social. Qui si fa chiamare Alex Wyse come il noto cantante e attore statunitense. Su Instagram condivide prettamente momenti musicali e, con coloro che hanno il piacere di seguirlo, momenti di vera musica.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Alex, il finalista di Amici 2022, ma dove vedere la finale in diretta tv e live streaming? L’ultimo atto del talent andrà in onda stasera, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.