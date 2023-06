Lite tra Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani? Così poteva sembrare dopo il like della conduttrice ex Mediaset a un tweet critico nei confronti della giornalista. Poi ci ha pensato proprio Marcuzzi a spiegare come stanno realmente le cose. Le due hanno condotto, insieme ad Amadeus e Giorgio Panariello, il concerto evento Italia loves Romagna a Campovolo, per raccogliere fondi a favore delle zone alluvionate.

La conduttrice di Belve nel corso della diretta ha dovuto fare i conti con alcuni momenti di impasse dello show, a causa di qualche ritardo tecnico. A creare scompiglio è stato il tweet di un utente che ha scritto: “La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco”. Un commento critico nei confronti della giornalista al quale Marcuzzi ha messo like.

La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco #ItaliaLovesRomagna — Livvy (@Livvy02814703) June 24, 2023

Così molti fan si sono chiesti se si sia trattato di una velata frecciatina della showgirl nei confronti della collega. Marcuzzi ha poi spiegato in un messaggio sui social: “Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca Fagnani. Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Francesca siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic! Chiedo scusa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata”.

Nessuna polemica, dunque. La questione si è chiusa con un like di Fagnani al tweet della collega. Le due conduttrici d”altronde si conoscono da anni e si sono sempre stimate e rispettate.