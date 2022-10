Chi è Alessandro Orlando, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Alessandro Orlando, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Alessandro è un ragazzo di 17 anni che arriva da Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. Ha i capelli rossi ed è un chiacchierone. La sua passione più grande è lo sport e ne ha praticati tanti come nuoto, basket, atletica, pallavolo. Ora porta avanti il calcio. Ha un prototipo di ragazza perfetta: alta, con un fisico atletico e con un bel fondoschiena. Ha fatto molti danni si suoi compagni di scuola e ai suoi professori. Il ragazzo sembra essere un vero e proprio casinista e i professori sono spesso costretti a chiamare i genitori. In ogni sua frase c’è la parola ‘letteralmente’. Parteciperà alla settima edizione de Il Collegio e i genitori si augurano che possa capire cosa vuol dire rispettare le regole in modo serio e responsabile.

Streaming e tv

