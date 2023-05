Chi è Alessandro Carollo, il presunto fidanzato di Paola Barale ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Alessandro Carollo, il presunto fidanzato di Paola Barale ospite a Oggi è un altro giorno? Secondo i rumors, il nuovo compagno di Paola Barale è Alessandro Carollo. Classe 1982, di professione osteopata, noto negli ambienti “vip”. Secondo il gossip i due si frequenterebbero da qualche anno, c’è chi sostiene dal 2019, ma soltanto adesso avrebbero ufficializzato la loro relazione. Precisiamo che, al momento, da parte della “presunta” coppia non sono arrivate conferme né smentite ufficiali. Ci sono però le foto, diverse, pubblicate in rete. Per ciò che riguarda qualche dettaglio in più su Alessandro Carollo sappiamo che si è laureato in Scienze Motorie all’Università La Sapienza di Roma. Ha anche collaborato con la Fiorentina.

In merito al suo passato sappiamo che dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando era conduttrice di La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998.

I due hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, modello israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Entrambi hanno dichiarato di non volere figli. Mentre la Barale ha dichiarato di volersi risposare, lui si è sempre dimostrato contrario alle nozze. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura, specificando: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.