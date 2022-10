Chi è Alessandro Bosatelli, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Alessandro Bosatelli, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Alessandro ha quattordici anni e viene da Brembate, un paese in provincia di Bergamo. Il ragazzo è un giovane appassionato e presenta solo tre insufficienze a scuola. Infatti lui studia molto solo le materia che gli piacciono. Non ama seguire le mode bensì crearle in modo da essere originale e distinguersi dagli altri. Si considera il paladino dell’educazione in quanto non ama i maleducati. Nel Collegio 7 vuole cercare di correggere i comportamenti irrispettosi dei suoi compagni per riportarli sulla retta via. Ci riuscirà?

Streaming e tv

