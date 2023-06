Chi è il marito di Alessandra Paola Ghisleri ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è il marito di Alessandra Paola Ghisleri, ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 13 giugno 2023? La sondaggista, volto noto di numerosi programmi televisivi, è sposata da tempo con un uomo di nome Alfonso. Su di lui sappiamo molto poco. In passato la Ghisleri gli ha dedicato un libro. Il loro matrimonio “è l’unione riuscita tra una cispadana e un siciliano. È stato lui a spingermi a fare la front-woman.

Sono stata lasciata da uno che mi ha detto: “Fai un lavoro troppo importante, con un part-time potremmo stare insieme””. L’incontro decisivo, secondo la sondaggista, è stato quello con Bruno Vespa: “È stato il primo a darmi visibilità in trasmissione. Ricordo che lì un politico insinuava il colore politico dei miei numeri. Invece erano veritieri”.

Sicuramente quello che le ha cambiato la vita, però, è stato Silvio Berlusconi. “Mi ha chiamata nel 2004: una stretta collaborazione fino al 2013. Alle ultime elezioni abbiamo fatto solo piccoli studi, adesso ha altri consiglieri e consigliori. Mi ha dato delle chance rispettando quel che facevo. Ho lavorato con i consulenti di Clinton e Blair dai quali ho aspirato tutto il sapere. Abbiamo fatto passaggi storici: lo spostamento del G20 da La Maddalena a L’Aquila e il predellino”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Mi chiamò di sabato: “Vieni ad Arcore”. Ero in giro, non ero vestita perbene, ero giovane e creativa. Non ci fece caso, disse: “Siediti e ascolta””, ha rivelato ancora.