Alessandra Mastronardi si è sposata, Elena Sofia Ricci al settimo cielo: “Adesso divento “nonna””

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati. L’attrice, nelle scorse ore, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto e una tenera didascalia a corredo: “L’amore vince su tutto, anche il tempo e lo spazio. Io e te”, ha scritto. Post che è stato commentato dai tanti fan dell’attrice ma anche da una collega importante: Elena Sofia Ricci.

La seconda “mamma” della Mastronardi ha infatti voluto fare i più sentiti auguri all’attrice per il suo matrimonio. D’altronde, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi hanno lavorato per anni spalla a spalla nella fiction I Cesaroni dove Elena Sofia Ricci ricopriva il ruolo di Lucia, mamma di Eva, interpretata da Alessandra Mastronardi. Per questo motivo l’attrice ha pubblicato un tenero commento al post della Mastronardi: “Oddio ma che davvero? Ora va a finire che divento nonna. Auguri a me”.